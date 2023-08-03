مخاوف من تفاقم الأوضاع في نيامي.. هل تتدخل فرنسا عسكرياً في النيجر؟

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وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع في نيامي بعدما أطاح عسكريون برئيس البلاد المنتخب محمد بازوم، واصلت فرنسا إجلاء رعاياها ومواطنين أوروبيين من النيجر إلى باريس.ويتزامن إجلاء الرعايا الأوروبيين مع اجتماع رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) في نيجيريا؛ لبحث الإجراءات المتخذة إزاء الانقلاب بالنيجر.وجاء بعد إدانة زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية بالعاصمة النيجيرية على خلفية الانقلاب في النيجر، وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس بازوم، من دون أن يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.واستبعد مراقبون تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تتورط فرنسا في تنفيذ عملية عسكرية في النيجر، بالنظر إلى تشدد مواقف المجلس العسكري الحاكم إزاء الغرب، فضلا عن دعم السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، مما يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة كلها.ماذا يحدث حاليا؟اتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، فرنسا بالتخطيط للتدخل العسكري لإعادة بازوم، مع استمرار التوترات بالمنطقة في أعقاب الانقلاب.اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لغة قوية تجاه المجلس العسكري في النيجر، متعهدا بعمل "فوري ولا هوادة فيه" إذا تعرض المواطنون الفرنسيون أو المصالح الفرنسية للهجوم، بعد احتشاد الآلاف خارج السفارة الفرنسية.ونفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أي نية للتدخل العسكري في النيجر، قائلة لمحطة إخبارية الفرنسية: "هذا خطأ... لا يزال من الممكن إعادة رئيس النيجر إلى السلطة، وهذا ضروري لأن زعزعة الاستقرار محفوفة بالمخاطر بالنسبة للنيجر وجيرانها".مناهضة إفريقيةوترى الخبيرة الأميركية المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا توسكرمان، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه بالنظر إلى الإطاحة بفرنسا من ثلاث دول في غرب إفريقيا والافتقار إلى الإرادة السياسية لمواصلة العديد من عمليتها لمكافحة الإرهاب، فإن التدخل العسكري في النيجر أو محاولة القيام بعملية سرية لاستعادة الرئيس بازوم بعد وقت قصير من الانقلاب "أمر مشكوك فيه للغاية".(سكاي نيوز)