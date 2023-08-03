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عربي-دولي

موسكو تسقط 6 مسيّرات أوكرانية غربي البلاد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-08-2023 | 03:49
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أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 6 مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الخميس محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بالمسيرات، وتم تدمير ست مسيرات دون وقوع أضرار أو إصابات".
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وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف فجر الأحد الماضي بثلاث مسيرات على موسكو. (روسيا اليوم)

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