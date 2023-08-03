موسكو تسقط 6 مسيّرات أوكرانية غربي البلاد.. إليكم التفاصيل

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أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 6 مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الخميس محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بالمسيرات، وتم تدمير ست مسيرات دون وقوع أضرار أو إصابات".وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف فجر الأحد الماضي بثلاث مسيرات على موسكو. (روسيا اليوم)