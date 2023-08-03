انفصال الأمير هاري وميغان ماركل.. إليكم الحقيقة الكاملة

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انتشرت شائعات مؤخرا متعلقة بالزوجين الأمير هاري وميغان ماركل، تحدثت عن تهديدات تحاصر مستقبلهما كزوجين بعدما تردد أن هناك خلافات وتوترات قائمة بينهما في الوقت الحالي.وظهر الزوجان في أحد الفيديوهات وهما يتبادلان الابتسامات خلال جلوسهما جنبا إلى جنب، حيث بدت الأمور بينهما على ما يرام خلال تحدثهما أمام الكاميرا، وذلك في أول ظهور علني لهما منذ عدة أسابيع.وشوهد الزوجان وهما يجلسان سويا في حديقة منزلهما المشمسة بمنطقة مونتيسيتو (شرق مدينة سانتا باربارا) وهما يقدمان التهنئة عبر الهاتف للفائزين بمنح خاصة في مجال التكنولوجيا.ونوهت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الزوجان وسط تكهنات متصاعدة بشأن مستقبلهما في هوليوود وما يتردد عن وجود خلافات بينهما فيما وراء الكواليس.(الجديد)