Advertisement

عربي-دولي

الانقلاب في النيجر... هل يؤسس لخريطة "فرنكوفونية" جديدة في افريقيا؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1093980-638266591126932652.jpg
Doc-P-1093980-638266591126932652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تتابع سقوط أنظمة حليفة لفرنسا، وتولي ضباط شباب بتفكير متحرر من المزاج "الفرنكوفوني"، في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بات النفوذ الفرنسي في المنطقة كـ"سفينة أبحرت من هناك منذ زمن بعيد"، بتعبير خبراء.
Advertisement

وفي تقييمهم لمستقبل المنطقة بعد انقلاب النيجر، الذي وقع 26 يوليو، وجاء بعد انقلابات مالي وبوركينا فاسو، وتغييرات في تشاد، يرسم باحثون سياسيون لموقع "سكاي نيوز عربية" ملامح ما يرون أنها خريطة جديدة للمنطقة، ستكون قريبا خارج الدائرة "الفرنكفونية" التي تقودها باريس.

دول مرشحة لسيناريو النيجر

يعلق المحلل التشادي المتخصص في شؤون إفريقيا، جبرين عيسي، بأن البيان المشترك الصادر عن مالي وبوركينا فاسو، والذي يحذر من التدخل العسكري في النيجر لإنهاء الانقلاب، ثم إعلان البلدين ومعهم غينيا كوناكري رفض العقوبات المفروضة على النيجر، يؤشران إلى خريطة جديدة في مناطق إفريقيا الفرنكوفونية (أي الدول الناطقة بالفرنسية وتربطها علاقات وثيقة بباريس)، بشأن توجهات حكام المنطقة الخارجية.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أمهلت الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإنهاء الانقلاب، معلنة عدم استبعاد "اللجوء للقوة" في حال عدم التجاوب، كما أعلنت وقف التبادلات التجارية والمالية مع نيامي.

ويتوقع عيسى هذه التطورات في الفترة القادمة:

• الشارع الإفريقي سيدعم التوجه بعيدا عن فرنسا التي بات يرفض تدخلها السياسي والعسكري، ويرى كيف أن النيجر تعيش في ظلام دامس، بينما فرنسا تضاء باليورانيوم المستخرج من النيجر.

• مجموعة "الإيكواس" منقسمة على نفسها، ولا اعتقد أن تتدخل عسكريا، رغم دفع فرنسا لها إلى التورط في النيجر.

• الوضع الآن يتجه لتسوية بين المجلس العسكري في النيجر والغرب، وخاصة فرنسا، ولن يرضخ الانقلابيون لمطالب باريس.

• القادم بالنسبة لفرنسا ليس جيدا، ودول إفريقيا مرشحة للسير في طريق النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري، كتشاد والغابون وتوغو وغيرها من الدول الفرنكوفونية.


توقعات التغيير

يتفق المحلل السياسي الموريتاني "بون باهي" مع عيسي، في أن هناك خريطة جديدة تتشكل في القارة، في ظل سلسلة الانقلابات التي قادها جيل من الضباط الشباب، ويضيف موضحا:

• فرنسا لم تصبح مرحب بها شعبيا، والأنظمة الموالية لباريس أصبحت مهددة من الضباط الشباب، ومن النفوذ الروسي الذي بات يُحسب له ألف حساب.

• إعلان مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري رفض التدخل العسكري في النيجر، يكشف قوة وتوجه الضباط الشباب في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يشكل تمرد على فرنسا والغرب.

• مع صراع الاستقطاب الجاري بين روسيا والغرب، هناك توقعات بتغيرات عميقة في الدول الفرنكفونية.

• هذه التغيرات ستخلق انقساما بين دول القارة، ونشوب ما يمكن أن نسميه حربا بارة جديدة في القارة تحت ظل صراع نفوذ الدول الكبرى عل ثرواتها.

• روسيا من جانبها، تستخدم كل الوسائل وتلقي بثقلها في القارة لتمكين نفوذها ومصالحها لإنهاء الأنظمة الموالية للغرب لتسقط كقطع الدومينو.(سكاي نيوز عربية) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2023-08-03
04:43 | 2023-08-03
04:03 | 2023-08-03
03:57 | 2023-08-03
03:49 | 2023-08-03
03:33 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24