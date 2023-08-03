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عربي-دولي
رئيسي يوجه دعوة رسمية لنظيره الإماراتي لزيارة طهران
Lebanon 24
03-08-2023
|
04:43
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في تطور لافت، وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة رسمية لرئيس الإمارات محمد بن زايد لزيارة طهران.
وتسلم وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، كتاب الدعوة من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الإمارات رضا عامري، اليوم الخميس، في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.
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وفي وقت سابق، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن بن زايد أصدر قرارا بالعفو عن 15 سجينا من الرعايا الإيرانيين والسماح بعودتهم إلى بلادهم.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إنها "ماضية بكل حزم لتوفير الحماية القنصلية والقضائية للرعايا الإيرانيين في خارج البلاد، ومتابعة شؤونهم، بما في ذلك ظروف المواطنين الذين يقبعون في سجون الدول المختلفة".(روسيا اليوم)
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