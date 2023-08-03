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عربي-دولي

روسيا تدرج دولة جديدة على قائمة البلدان غير الصديقة

Lebanon 24
03-08-2023 | 05:45
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أدرجت الحكومة الروسية النرويج على قائمة الدول التي تنتهج سياسات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية على أراضيها.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الروسية أن "الحكومة وسعت قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت مملكة النرويج فيها".
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وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، تقييد توظيف سفارات وقنصليات وممثليات هذه الدول موظفين جدد لديها على الأراضي الروسية، وحددت عدد موظفي النرويج في روسيا بـ27 شخصا.

وتشمل قائمة الدول غير الصديقة  48 بلدا وإقليما هي: أستراليا وألبانيا وأندورا وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا وليختشتاين وميكرونيسيا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو ومقدونيا الشمالية وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.
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