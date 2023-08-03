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عربي-دولي

أثارت رعب السكان... سحابة على شكل "فطر نووي" ظهرت في السماء!

Lebanon 24
03-08-2023 | 05:58
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أعلنت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية تتارستان الروسية أن السحابة التي أثارت رعب سكان الجمهورية، ليست إلا نوعا من السحب الركامية.

وقال مصدر في الوزارة في تعليقه على صورة هذه السحابة فوق قازان عاصمة الجمهورية: "الهواء الدافئ أخف من البارد ويمكن رؤيته وهو يرتفع إلى الطبقات الوسطى من الغلاف الجوي على شكل سحابة تشبه الفطر. وتسمى هذه السحابة الجوية بالانقلاب أو سحابة السندان وهي نوع خاص من السحب الركامية التي ترتفع إلى حوالي 12-15 كم ثم تبدأ في الانحسار".
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