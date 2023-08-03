تقريرٌ يكشف عن سبب جديد لفشل الهجوم الأوكرانيّ المضاد

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريرا للاستخبارات البريطانية قال إنذ الأحراج والشجيرات التي تنمو تدريجيا في ساحات القتال، تعيق تقدم الجيش الأوكراني على جبهة الجنوب.وأشارت الاستخبارات في تقريرها، إلى أنه لم يتم حرث الأراضي على الجبهة خلال 18 شهرا بسبب القتال، وفي ظروف الصيف الحار والرطب "يتسارع نمو الأعشاب والشجيرات".ويرى التقرير البريطاني أن الغطاء النباتي "يشكل عوائق طبيعة إضافية" تستخدمها القوات الروسية لأغراضها الدفاعية.وشدد التقرير على أن وجود الأحراش يساعد على تمويه حقول الألغام ويعيق تطهير المنطقة منها، مما يجعل تقدم القوات الأوكرانية أكثر صعوبة. (روسيا اليوم)