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عربي-دولي

مشهد غريب.. ظهور جبل جليدي عملاق بحجم لندن أمام سواحل كندا (فيديو)

Lebanon 24
03-08-2023 | 06:39
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وصل جبل جليدي عملاق إلى شواطئ جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، بعد انفصاله من "أرخبيل القطب الشمالي الكندي"، حيث يعتقد أن ذلك حدث بسبب تأثير التغيّر المناخي، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
 
 
وأظهرت المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، الجبل الجليدي الضخم يقترب من البر الرئيسي الكندي.

وأعرب الكثيرون عن مخاوفهم بسبب ظاهرة الاحترار التي يعاني منها كوكب الأرض.

وفقًا للتقارير، تتمتع نيوفاوندلاند بمكان جيد لمشاهدة الجبال الجليدية، خصوصا المنطقة المعروفة باسم "Iceberg Alley" الواقعة في مجرى مائي حيث تتسبب التيارات المحيطية في انجراف كتل الجليد قبالة سواحل نيوفاوندلاند.
 
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