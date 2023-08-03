زوجة زوكربيرغ غاضبة جدّاً منه... ما علاقة إيلون ماسك؟

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ترك المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، زوجته في حالة من الغضب الشديد، بعدما شيّد هيكل حلبة مثمن الأضلاع في فناء منزلهما، في خطوة يبدو أنها تأتي تمهيدا لنزال مرتقب مع منافسه، مالك موقع "إكس" إيلون ماسك.ونشر فيديو عبر "واتساب"، يُظهر الحوار بينه وبين زوجته.وبدت الأخيرة غاضبة وقالت إنها عملت على رعاية العُشب لمدة عامين. (سكاي نيوز)