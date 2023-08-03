Advertisement

عربي-دولي

زوجة زوكربيرغ غاضبة جدّاً منه... ما علاقة إيلون ماسك؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1094034-638266687360198654.jpg
Doc-P-1094034-638266687360198654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترك المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، زوجته في حالة من الغضب الشديد، بعدما شيّد هيكل حلبة مثمن الأضلاع في فناء منزلهما، في خطوة يبدو أنها تأتي تمهيدا لنزال مرتقب مع منافسه، مالك موقع "إكس" إيلون ماسك.
Advertisement

ونشر فيديو عبر "واتساب"، يُظهر الحوار بينه وبين زوجته.

وبدت الأخيرة غاضبة وقالت إنها عملت على رعاية العُشب لمدة عامين. (سكاي نيوز)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2023-08-03
10:30 | 2023-08-03
10:00 | 2023-08-03
09:25 | 2023-08-03
09:17 | 2023-08-03
09:00 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24