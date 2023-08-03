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عربي-دولي

متظاهرون يغطون منزل رئيس الوزراء البريطاني بقماش أسود.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:50
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غطى متظاهرون من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقماش أسود، في تصعيد لحملتهم ضد سياسة الحكومة للتنقيب عن النفط.

وظهر في الصورة التي نشرتها المنظمة، أربعة متظاهرين على سطح المبنى في شمال إنكلترا، وهم يسدلون قماشا أسود اللون على المنزل. وحمل اثنان من المحتجين لافتة مكتوبا عليها: "ريشي سوناك، عوائد النفط أم مستقبلنا؟".
 
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يذكر أن سوناك لم يكن موجودا في المنزل عند دخول المحتجين، حيث أنه موجود في فلوريدا لقضاء عطلة شخصية.

وقال مصدر في مكتب سوناك إن الشرطة كانت حاضرة، مضيفا: "نحن لا نعتذر عن اتباع النهج الصحيح لضمان أمن الطاقة لدينا، وذلك باستخدام الموارد التي لدينا هنا في الوطن".


والاثنين، أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد إصدار "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

وأكد بيان صادر عن مكتب سوناك أن "الاستثمار في بحر الشمال سيفتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة". (روسيا اليوم)
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