Advertisement

عربي-دولي

كارثة في عاصمة كوريا الجنوبية.. 13 جريحاً جراء حادثة طعن!

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1094076-638266759876743352.jpg
Doc-P-1094076-638266759876743352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الشرطة أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث طعن، الخميس، في سيونغنام إلى الجنوب من العاصمة سيول.
 
وأوضحت الوكالة الكورية أن 9 أشخاص أصيبوا جراء عملية الطعن قرب محطة مترو أنفاق في سيونغنام، فيما أصيب 4 آخرون بعد أن قاد المشتبه به سيارة في ممر مخصص للمشاة.
Advertisement

ولم يتضح حتى الآن مدى خطورة الإصابات، وقال التقرير إن الشرطة ألقت القبض على شخص.

ووفقا لشهود عيان في مكان الحادث، كان المشتبه به يرتدي زيا أسودا ونظارة شمسية ويلوح بسكين يقدر طوله بحوالي 50 إلى 60 سم. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-08-03
12:30 | 2023-08-03
12:18 | 2023-08-03
12:00 | 2023-08-03
11:34 | 2023-08-03
11:01 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24