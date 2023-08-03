هذا ما ستفعله كندا لمحاربة التدخين!

ستصبح كندا أول دولة تبدأ في ‏طباعة التحذيرات الصحية مباشرة على السجائر الفردية، في محاولة لردع الشباب عن بدء التدخين، ‏وتشجيع الآخرين على الإقلاع عن التدخين.‏

وستتضمن التحذيرات، التي ستكون باللغتين الإنكليزية والفرنسية، عبارات مثل "السجائر تسبب السرطان" و"السم في كل نفخة"، وفقا لشبكة "سي بي سي" الكندية.

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وستظهر العبارات التحذيرية بجوار مرشح "فلتر" السيجارة، بما في ذلك التحذيرات من إيذاء الأطفال، وإتلاف أعضاء الجسم، والتسبب في الضعف الجنسي، وسرطان الدم.

ومن المتوقع ان تطبع السلطات الكندية مجموعة ثانية وجديدة من العبارات التحذيرية على السجائر الفردية في عام 2026، والتي ستضم 6 جمل.

وستدخل اللوائح الجديدة، حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء المقبل.



وابتداءا من العام المقبل 2024، سيبدأ الكنديون في رؤية علامات التحذير الصحية الجديدة بشأن التدخين. وبحلول تموز 2024 المقبل، سيتعيّن على الشركات المصنعة في كندا التأكد من وجود التحذيرات على جميع السجائر ذات الحجم الكبير المباعة، ومع حلول نيسان 2025 ، يجب أن تتضمن التحذيرات جميع السجائر ذات الحجم العادي، والسيجار الصغير مع الورق والأنابيب.



وفي وقت سابق من شهر أيار الماضي، أكدت وزارة الصحة الكندية أن اللوائح الجديدة "ستجعل من المستحيل عمليا تجنب التحذيرات الصحية" على منتجات التبغ. (سبوتنيك)