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عربي-دولي

السنغال: سنُرسل قوات للنيجر إذا تدخلت "إكواس" عسكريّاً

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:00
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أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال  أن "السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي". (العربية)

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