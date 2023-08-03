السنغال: سنُرسل قوات للنيجر إذا تدخلت "إكواس" عسكريّاً

أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال أن "السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي". (العربية)





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