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إقتصاد

بعد القرار السعودي... إرتفاع ملحوظ في أسعار النفط

Lebanon 24
03-08-2023 | 10:30
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ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
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وأعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض، في إطار دعم أسعار الخام. (روسيا اليوم)

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