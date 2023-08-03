إرتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع في أميركا

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قالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب إلى 227 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من تموز 2023.وجاءت النتيجة أعلى من المتوقع حيث كان من المتوقع ارتفاعها إلى 225 ألفا، من قراءة الأسبوع السابق غير المعدلة البالغة 221 ألف طلب.وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 5500 طلب ليصل إلى 228.25 ألف طلب وهو المستوى الأدنى منذ مارس من متوسط الأسبوع السابق غير المعدل البالغ 233.75 ألف. (روسيا اليوم)