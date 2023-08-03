النيجر من بينها... تعرفوا إلى أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم

ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ النيجر تُصنّف ضمن أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم في 2023، رغم أن إنتاجها من هذا المعدن عام 2022 تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في 2013.

ففي 2022، أصبح إنتاج النيجر نحو ألفي طن من اليورانيوم مقارنة بأكثر من 4,500 طن في عام 2013، حسبما تشير إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية.

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وتوجد في العالم 20 دولة تنتج اليورانيوم، وخلال 10 سنوات بلغ إجمالي الإنتاج العالمي منه نحو 553 ألف طن.

خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ إجمالي إنتاج النيجر من اليورانيوم نحو 33 ألف طن، تمثل نحو 6 في المئة من الإنتاج الإجمالي العالمي.

وتشير إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية إلى أن 4 دول تنتج نحو 60 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي لليورانيوم خلال السنوات الـ 10 الماضية وهي:

كازاخستان: 224 ألف طن، الأولى عالميا، 41 % من الإنتاج العالمي.

أوزبكستان: 31 ألف طن، الـ 5 عالميا، 6 % من الإنتاج العالمي.

روسيا: 29 ألف طن، الـ 6 عالميا، 5 % من الإنتاج العالمي.

النيجر: 33 ألف طن، الـ7 عالميا، 6 % من الإنتاج العالمي.

وبلغ إنتاج الدول الـ 4 خلال الفترة من 2013 حتى 2022 نحو 317 ألف طن يورانيوم من إجمالي الإنتاج العالمي خلال نفس الفترة، الذي يقدر بنحو 553 ألف طن.

وفي وقت سابق، حذرت وسائل إعلام أميركية مما وصفته بـ "سقوط النيجر في المدار الروسي، في إشارة إلى إطاحة العسكريين بالرئيس محمد أزوم والاستيلاء على السلطة في البلاد".

وقالت: "إذا حدث ذلك سيزداد اعتماد العالم على روسيا للحصول على الطاقة النووية".

ترتيب أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم:

كازاخستان.

كندا.

نامبيبيا.

أستراليا.

أوزبكستان.

روسيا.

النيجر.