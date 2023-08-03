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هل تتدخّل السنغال عسكرياً في النيجر؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:01
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أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، أن بلادها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة "إكواس" ذلك، في أعقاب الانقلاب الأخير في نيامي.


وفي حديثها للصحافيين، أكدت وزيرة الخارجية السنغالية الالتزامات الدولية لبلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خاصة أن "هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل. لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين" إلى النيجر، على حد قولها.
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