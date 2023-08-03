بالأسماء- قيادات من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب

أدرجت مصر، الخميس، عددا من قادة تنظيم الإخوان على القائمة الرسمية للإرهابيين.



ونشرت جريدة الوقائع المصرية قرار إدراج 16 من قيادات تنظيم الإخوان على قوائم الإرهابيين.





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وجاء القرار بناءً على أحكام قضائية صادرة عن محاكم الجنايات وجنايات أمن الدول العليا في مصر وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.





ونشرت الجريدة التي تعد "الرسمية" المعنية بنشر القوانين والقرارات الجمهورية والحكومية والرسمية قائمة من شملهم القرار.



وضمت القائمة:



مرشد الجماعة محمد بديع.

نائب المرشد خيرت الشاطر.

وقيادت مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة

محمد سعد الكتاتني.

محمد محمد إبراهيم البلتاجي.

سعد عصمت محمد الحسيني.

حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور.

عصام أحمد محمود الحداد.

محي حامد محمد السيد أحمد.

أيمن على سيد أحمد المتولي.

خالد سعد حسنين محمد.

أحمد محمد محمد الحكيم.

خليل أسامة محمد محمد العقيد.

أحمد محمد محمد عبد العاطي.

محمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

محمد أحمد الشيخة.