Advertisement

عربي-دولي

مقتل زعيم "داعش" في اشتباكات إدلب

Lebanon 24
03-08-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1094156-638266882560527143.jpg
Doc-P-1094156-638266882560527143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تنظيم "داعش"، اليوم، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي باشتباكات في إدلب بشمال غرب سوريا، وفقا لتسجيل صوتي نقلته وكالة "فرانس برس".


وأكد التنظيم في التسجيل مقتل زعيمه الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" في شمال غرب سوريا، وعيّن خلفا له.
Advertisement


وقال المتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات مرتبطة بالتنظيم "لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة، في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه".


ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-08-03
18:00 | 2023-08-03
16:59 | 2023-08-03
16:30 | 2023-08-03
16:03 | 2023-08-03
16:00 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24