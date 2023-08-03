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ترامب: يتم استخدام القضاء "كسلاح ضدي"

Lebanon 24
03-08-2023 | 13:51
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يتم استخدام القضاء "كسلاح ضده" قبل ساعات من مثوله أمام محكمة في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج انتخابات 2020.
 
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كما قال ترامب الذي يقود حملة انتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، عبر منصة تروث سوشيال إن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه "بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها" لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.
 
وأضاف "الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق".

كذلك قال عبر منصته تروث سوشيال وهو في طريقه للمحاكمة في واشنطن "أين العدالة.. بايدن وعائلته يسرقون.. وأنا ذاهب للتوقيف لاحتجاجي على نتائج الانتخابات"، مضيفاً "أميركا أمة في حالة انحدار دعونا نستعيدها عظيمة".
 
وتوجه ترامب إلى واشنطن، الخميس، للمثول أمام محكمة فيدرالية بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 .

واتُّهم ترامب بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.

وستتولى القاضية تانيا شوتكان النظر في القضية الجنائية ضد ترامب. (سكاي نيوز عربية - العربية) 

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