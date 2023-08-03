ألمانيا توقف سورياً من "الشبيحة".. ما هي تهمته؟

أوقف في ألمانيا سوري يشتبه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" لحساب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في سوريا، كما أعلنت النيابة الفدرالية، الخميس.

وتم توقيف أحمد ح. الأربعاء، في بريمن بشمال البلاد، بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه، في 26 تموز.

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وبحسب بيان النيابة فان المشتبه به تصرف بين 2012 و 2015 كمسؤول محلي "لقوات الدفاع الوطني" المعروفة باسم "الشبيحة" المؤيدة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في حي التضامن في دمشق.





ومثل أحمد ح. الخميس، أمام قاض أمر بحبسه احتياطا.



وردا على أسئلة وكالة "فرانس برس"، رفضت النيابة الفدرالية "بسبب التحقيق الجاري حاليا" تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى المانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه. على حق اللجوء.