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عربي-دولي
أسوشيتد برس: توقيف فردين من البحرية الأمريكية بتهم التجسس لصالح الصين والتآمر
Lebanon 24
03-08-2023
|
15:00
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نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين بأنه تم توقيف فردين من البحرية الأمريكية، بتهم مرتبطة بالأمن القومي والصين.
وأوردت "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن اثنين من أفراد البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي والصين، حيث ألقي القبض يوم أمس الأربعاءـ على بحار يبلغ من العمر 22 عاما، بعد نشره على متن سفينة في سان دييغو، بتهمة تتعلق بالتجسس الذي ينطوي على التآمر لإرسال معلومات دفاع وطني إلى مسؤولين صينيين.
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وأضاف المسؤولون الأميركيون أن بحارا آخر اعتقل في قاعدة بحرية، بمقاطعة فينتورا شمال لوس أنجلوس، ووجهت له تهمة التآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين.
ويتوقع أن يعلن المسؤولون الفيدراليون عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مقرر بسان دييغو، في وقت لاحق من اليوم الخميس. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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