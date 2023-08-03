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عربي-دولي

رومانيا تنفي سقوط مسيرة روسية على أراضيها

Lebanon 24
03-08-2023 | 15:30
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نفت وزارة الدفاع الرومانية صحة المعلومات بشأن سقوط طائرة مسيرة روسية على أراضي بلادها، قرب الحدود الأوكرانية.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الرومانية، اليوم الخميس، إن "وزارة الدفاع اطلعت على المعلومات في وسائل الإعلام، وتم إرسال فريق التحقيق إلى المكان، حيث لم يعثر على أي شيء يؤكد صحة المعلومات التي ظهرت في المجال العام".
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وأكدت وزارة الدفاع عدم دخول أي طائرة مسيرة لأجواء رومانيا.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نقلت عن رئيس إحدى البلديات في مقاطعة تولتشا، بشرق رومانيا، القريبة من الحدود الأوكرانية، قوله إنه في أعقاب الغارة الروسية على ميناء إزمائيل في أوكرانيا، صباح الأربعاء، حلقت الطائرات المسيرة الروسية فوق مباني السكان المحليين، وسقطت في الغابة الموجودة في المنطقة. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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