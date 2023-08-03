بيسكوف: روسيا فعلت كل شيء لمنع اندلاع الحرب والدفاع عن حقوق سكان دونباس

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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا بذلت منذ العام 2014 قصارى جهدها لمنع اندلاع الحرب "صراع مع أوكرانيا"، والدفاع عن حقوق السكان في دونباس.وأوضح بيسكوف خلال مشاركته في منتدى "إقليم المعاني" أمس الأربعاء: "عندما وقع الانقلاب الحكومي في أوكرانيا عام 2014، وبدأ القوميون برفع رؤوسهم هناك، وأدرك سكان دونباس أنه يتم تأسيس حكومة أوكرانية قومية، اتخذوا قرارا بأنهم لا يريدون العيش معهم وفي ظلهم، وكانت هذه لحظة صعبة للغاية، حيث بذلت روسيا جهودا كبيرة لمنع اندلاع الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة دونباس وحماية حقوق سكانها بالطرق السياسية والدبلوماسية".وأشار إلى أن هذه الجهود، التي تخللتها العديد من المفاوضات الصعبة، أثمرت بتوقيع اتفاقيات مينسك، التي كانت دليلا على جهود روسيا الدبلوماسية الناجحة، حيث كان من شأن تنفيذها التدريجي في تلك اللحظة تجنيب الحرب، كما كانت ستسمح لشعب دونباس بالعيش في ظل ظروف خاصة، مع حقوق خاصة، تتيح لهم تحديد مستقبلهم من خلال الانتخابات والاستفتاءات.وبيّن المصدر نفسه أن روسيا لم تكن على علم بأن الغرب وأوكرانيا لن ينفذوا اتفاقيات مينسك، مؤكدا أن موسكو اتبعت طريق تنفيذ الوثيقة في محاولة لإجبار كييف على اتباع المسار السياسي والدبلوماسي لحل المشكلة.وتابع: "ومن ثم، عندما أصبح من الواضح أن لا أحد سينفذ اتفاقيات مينسك، كما أصبح واضحا أن أوكرانيا كانت تستعد للحرب، وأصبح تدخل المستشارين العسكريين لحلف الناتو في الشأن الأوكراني جليا، كما تبين أن كييف كانت مجرد دمية في يد واشنطن، فبات من الجلي أنه لا مجال لتجنب الحرب. وعندها فقط بدأ ما بدأ، حتى انطلقت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا". (روسيا اليوم)