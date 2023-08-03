27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيسكوف: روسيا فعلت كل شيء لمنع اندلاع الحرب والدفاع عن حقوق سكان دونباس
Lebanon 24
03-08-2023
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا بذلت منذ العام 2014 قصارى جهدها لمنع اندلاع الحرب "صراع مع أوكرانيا"، والدفاع عن حقوق السكان في دونباس.
وأوضح بيسكوف خلال مشاركته في منتدى "إقليم المعاني" أمس الأربعاء: "عندما وقع الانقلاب الحكومي في أوكرانيا عام 2014، وبدأ القوميون برفع رؤوسهم هناك، وأدرك سكان دونباس أنه يتم تأسيس حكومة أوكرانية قومية، اتخذوا قرارا بأنهم لا يريدون العيش معهم وفي ظلهم، وكانت هذه لحظة صعبة للغاية، حيث بذلت روسيا جهودا كبيرة لمنع اندلاع الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة دونباس وحماية حقوق سكانها بالطرق السياسية والدبلوماسية".
Advertisement
وأشار إلى أن هذه الجهود، التي تخللتها العديد من المفاوضات الصعبة، أثمرت بتوقيع اتفاقيات مينسك، التي كانت دليلا على جهود روسيا الدبلوماسية الناجحة، حيث كان من شأن تنفيذها التدريجي في تلك اللحظة تجنيب الحرب، كما كانت ستسمح لشعب دونباس بالعيش في ظل ظروف خاصة، مع حقوق خاصة، تتيح لهم تحديد مستقبلهم من خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وبيّن المصدر نفسه أن روسيا لم تكن على علم بأن الغرب وأوكرانيا لن ينفذوا اتفاقيات مينسك، مؤكدا أن موسكو اتبعت طريق تنفيذ الوثيقة في محاولة لإجبار كييف على اتباع المسار السياسي والدبلوماسي لحل المشكلة.
وتابع: "ومن ثم، عندما أصبح من الواضح أن لا أحد سينفذ اتفاقيات مينسك، كما أصبح واضحا أن أوكرانيا كانت تستعد للحرب، وأصبح تدخل المستشارين العسكريين لحلف الناتو في الشأن الأوكراني جليا، كما تبين أن كييف كانت مجرد دمية في يد واشنطن، فبات من الجلي أنه لا مجال لتجنب الحرب. وعندها فقط بدأ ما بدأ، حتى انطلقت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:45 | 2023-08-03
03/08/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
02:09 | 2023-08-03
03/08/2023 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
05:27 | 2023-08-03
03/08/2023 05:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:28 | 2023-08-03
03/08/2023 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
05:09 | 2023-08-03
03/08/2023 05:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2023-08-03
البيت الأبيض: تمّ رصد تهديدات إيرانية في مضيق هرمز
18:00 | 2023-08-03
المحكمة الفيديرالية تطلق سراح ترامب
16:59 | 2023-08-03
الجيش الأميركي يدرس نشر جنود مسلحين في السفن التجارية بمضيق هرمز لمواجهة ايران
16:03 | 2023-08-03
ترامب يصل إلى المحكمة في واشنطن.. ماذا ينتظره؟
16:00 | 2023-08-03
إرتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع في أميركا
16:00 | 2023-08-03
كيف تعمل إسرائيل على عزل الفلسطينيين وتعزيز سيطرتها عليهم؟
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
04/08/2023 01:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
04/08/2023 01:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
04/08/2023 01:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24