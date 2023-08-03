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عربي-دولي

الجيش الأميركي يدرس نشر جنود مسلحين في السفن التجارية بمضيق هرمز لمواجهة ايران

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:59
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يبحث الجيش الأميركي إمكانية نشر جنود مسلحين على متن السفن التجارية المبحرة عبر مضيق هرمز، بهدف منع إيران من "الاستيلاء على السفن المدنية أو التحرش بها"، مثلما نقلت "أسوشيتد برس".

وأفاد 4 مسؤولين أمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، لم يكشف عن هوياتهم، بأن "هذه الخطوة من قبل الجيش الأمريكية، ستكون عملا غير مسبوق"، دون توضيح مزيد من التفاصيل، موضحين أن واشنطن لم تتخذ هذه الخطوة حتى خلال ما يسمى بـ"حرب الناقلات"، التي بلغت ذروتها عندما خاضت البحرية الأمريكية والإيرانية معركة بحرية استمرت يوما واحدا في عام 1988، حيث كانت تعتبر المواجهة الأكبر للقوات البحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
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وتأتي هذه الخطوة في وقت يتوجه فيه الآلاف من مشاة البحرية والبحارة على متن كل من السفينة الهجومية البرمائية "باتان"، وسفينة الإنزال "كارتر هول" إلى الخليج.

وأكد المسؤولون عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطة، موضحين أن المناقشات مستمرة بين المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وحلفاء واشنطن من الدول العربية في منطقة الخليج.

وقال المسؤولون أيضا إن مشاة البحرية والبحارة من القوات البحرية الأمريكية، لن يوفروا الأمن إلا بناء على طلب السفن المعنية. ومن جانبها، لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حتى اللحظة، على طلب وكالة "أسوشيتد برس" بالتعليق على الخطة الأمريكية. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
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