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ترامب يصل إلى المحكمة في واشنطن.. ماذا ينتظره؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 16:03
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وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس إلى محكمة فدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
     
ويتوقع أن يدفع ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب لجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، ببراءته. ووصل موكبه إلى المحكمة حيث كانت بانتظاره حشود من الصحافيين.
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