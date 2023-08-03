المحكمة الفيديرالية تطلق سراح ترامب

أطلقت المحكمة الفيديرالية بواشنطن سراح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وحدّدت 28 آب جلسة استماع قادمة.

ودفع ترامب ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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مثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فيديرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 كانون الثاني 2021.

وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب، قد وصل اليوم الخميس إلى محكمة فيديرالية في واشنطن لمواجهة التهم المنسوبة إليه.