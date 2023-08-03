البيت الأبيض: تمّ رصد تهديدات إيرانية في مضيق هرمز

قال البيت الأبيض إن مضيق هرمز حيوي، مؤكداً أنه "تم رصد تهديدات إيرانية هناك".

وشدد على أن زيادة الوجود الأميركي في مضيق هرمز تستهدف الرد على أي استفزاز إيراني.

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