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عربي-دولي

البيت الأبيض: تمّ رصد تهديدات إيرانية في مضيق هرمز

Lebanon 24
03-08-2023 | 18:30
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قال البيت الأبيض إن مضيق هرمز حيوي، مؤكداً أنه "تم رصد تهديدات إيرانية هناك".
وشدد على أن زيادة الوجود الأميركي في مضيق هرمز تستهدف الرد على أي استفزاز إيراني.
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