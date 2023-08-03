رسالة مباشرة من السيسي إلى أثينا

Advertisement

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمطالبة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها، في إشارة حوت تلميحا إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة لم تسفر عن تغيرات حقيقية بين مصر وتركيا، حيث تملك الأخيرة وجودا عسكريا في ليبيا.وفسرت دوائر سياسية خطاب الرئيس المصري خلال استقباله الخميس رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على أنه يحمل رسالة مباشرة إلى أثينا تتعلق بأن موقف القاهرة لم يتغير حيالها، وأن عودة العلاقات مع أنقرة لن تنعكس سلبا عليها.ولم يخل خطاب السيسي من رسائل ضمنية إلى تركيا التي لم تتجاوب مع مطالب القاهرة الخاصة بالقلق من وجودها العسكري في ليبيا ورعايتها مرتزقة ودعم ميليشيات في طرابلس، ومماطلاتها في التجاوب مع عدم المساس بالمصالح المصرية.وتعمّد السيسي التذكير برؤية بلاده لدعم المسار السياسي في ليبيا وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني كي يجهض ما أحدثه بيان للخارجية المصرية مؤخرا انتقد توجه بعثة الأمم المتحدة لتقليص دور مجلسيْ النواب والأعلى للدولة.ووقتها اُتهمت القاهرة بأنها تعرقل إجراء الانتخابات بعد اتهامات وجهت إلى المجلسين بتعطيلها لأنهما يجنيان مكاسب من استمرار الانسداد، وأن دعمها العلني لهما قد يجعلها طرفا رافضا لإجراء الانتخابات.ورغم أن الملف الليبي لم يكن مدرجا ضمن القضايا الحيوية بين مصر واليونان، إلا في الشق الخاص بالهجرة غير النظامية، فإن تطرق السيسي إليه بحضور ميتسوتاكيس حوى رغبة في توجيه رسالة إلى رئيس البعثة الأممية والدول الغربية الخمس التي دعمت مساره الجديد، فضلا عن تركيا التي لم تتجاوب عمليا مع المطالب المصرية.وفحوى هذه الرسالة أن القاهرة لم تغير موقفها السياسي، بينما آخرون يغيرون مواقفهم ويتنصلون من وعودهم، ويخلون ببعض المعادلات المتفق عليها.ولذلك قطعت نتائج مباحثات أجراها الرئيس المصري الخميس مع رئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر المتوسط الكثير من الشكوك التي ترددت حول وجود تأثيرات سلبية قد تحدثها عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة لأثينا.