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عربي-دولي

السنغال أوّل دولة تعلن استعدادها لإرسال جيشها إلى النيجر

Lebanon 24
03-08-2023 | 19:30
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أصبحت السنغال أول دولة تعلن استعدادها لإرسال جيشها إلى النيجر في حال قرّرت مجموعة "إيكواس" التدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة. غداة رفض قائد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في نيامي، الجنرال عبد الرحمن تياني، كل العقوبات والخضوع لأي تهديد، أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، أمس، أن السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل بالنيجر، إذا قررت منظمة "إيكواس" ذلك، في أعقاب الانقلاب في نيامي.
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وفي حديثها للصحافيين، أكدت وزيرة الخارجية السنغالية الالتزامات الدولية لبلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خصوصا أن هذا الانقلاب كان الفاصل. لكل هذه الاسباب سنرسل جنودا سنغاليين الى النيجر.
وقال الجنرال تياني، في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، إن "المجلس الوطني لحماية الوطن يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أياً كان مصدره، ونرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر".
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