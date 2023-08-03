محاكمة ترامب... مشاهد غير مألوفة داخل القاعة

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قبل دخول الرئيس السابق، دونالد ترامب، أو المحقق الخاص، جاك سميث، قاعة المحكمة، يوم الخميس، دخل العديد من القضاة الفيدراليين وجلسوا في الصف الخلفي من المقاعد بين الجمهور، كما يقول مراسل "سي بي إس"، غراهام كيتس.ويقول كيتس إن تواجد قضاة يجلسون بين الجمهور أظهر الطبيعة "الاستثنائية" للجلسة التي شهدت مثول رئيس سابق متهم بارتكاب جنايات تتعلق بجهوده لإلغاء الانتخابات.وضمت المجموعة رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة، جيمس بواسبرغ، والقاضية، إيمي بيرمان جاكسون.بعدها، وفقا لكيتس، دخل المحقق الخاص، سميث، وجلس وسط نحو 12 من المدعين العامين والمحققين، ثم دخل ترامب مصحوبا بمحاميه الخاصين، إيفان كوركوران وتود بلانش وجون لاورو، بالإضافة إلى المتحدث باسم حملة ترامب الرئاسية ، ستيفن تشيونج.وبدأت الجلسة في الساعة 4:17 دقيقة، برئاسة القاضية موكسيلا أوبدهايا، التي سألت ترامب بعض الأسئلة الأساسية، مثل اسمه وعمره.والرئيس السابق متهم بأربع تهم، هي التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، التآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على الحقوق.وعندما طلب منه تقديم إقرار في القضية، قال: "غير مذنب"، مع التشديد في اللفظ على "غير".وهذه هي ثالث محاكمة لترامب في أقل من أربعة أشهر.ونقل كيتس عن المدعي العام توماس ويندوم قوله إن المحقق الخاص مستعد لتسليم كمية "كبيرة" من الأدلة بسرعة، ويريد جدولا زمنيا سريعا للمحاكمة.فيما قال فريق ترامب إنهم سيحتاجون إلى الكثير من الوقت للتحضير للمحاكمة.وقالت أوباديايا إنها تشاورت مع القاضية تانيا تشوتكان، التي ستترأس القضية في باقي الإجراءات، وقالت إن الجانبين يجب أن يتوقعا تحديد موعد أولي للمحاكمة في جلسة الاستماع المقبلة، في 28 آب.(الحرة)