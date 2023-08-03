زيلينسكي يعترف: القتال على الجبهة صعب.. ولكن!

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اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، بأن قواته تواجه قتالاً صعباً في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، إلا أن كييف "تهيمن" رغم ذلك.وقال زيلينسكي إن الروس "يحاولون وقف رجالنا بكل ما أوتوا من قوة. الهجمات شرسة للغاية"، مؤكداً أن القتال "صعب في كل مكان، لكن مهما فعل العدو، قوة أوكرانيا هي التي تهيمن"، وفق فرانس برس.يأتي ذلك خلال حديثه عن القتال الدائر في المناطق الرئيسية في ليمان وباخموت وأفدييفكا في شرق البلد، وكذلك على الجبهة الجنوبية.الهجوم المضاديذكر أن أوكرانيا أطلقت هجوماً مضاداً في يونيو لدحر القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها في شرق البلاد وجنوبها، لكنها حققت منذ ذلك الوقت تقدماً متواضعاً.وعام 2022، استعادت أوكرانيا مساحات شاسعة من الأراضي حول خيرسون وخاركيف في هجمات مضادة خاطفة، غير أن القوات الأوكرانية تواجه حالياً دفاعات روسية صلبة.فيما أكدت كييف أن هجومها المضاد قد يكون طويلاً وصعباً، وحثت حلفاءها على إمدادها بالمزيد من الأسلحة.(العربية)