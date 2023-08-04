28
o
بيروت
31
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسيّرات حاولت استهداف مواقع للجيش السوري.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع
Lebanon 24
04-08-2023
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء أمس الخميس ان القوات المسلحة دمرت طائرتين مسيرتين وأسقطت ثلاثة أخرى أطلقتها "تنظيمات إرهابية".
وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن المسيرات كانت تحاول الاعتداء على وحدات عسكرية في ريف حلب الشمالي والغربي.
Advertisement
وأضافت أن القوات المسلحة ردت على هذه التنظيمات باستهداف مقرات قيادتها وأوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوفها.
وشهد شهر آذار الماضي مقتل خمسة جنود سوريين وخمسة مقاتلين في "هيئة تحرير الشام"، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة، في اشتباكات في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودارت المعارك بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام التي تسيطر مع فصائل معارضة أخرى أقل نفوذا على نحو نصف محافظة إدلب (شمال-غرب) وعلى محاور محاذية للمحافظات المجاورة، خصوصا حلب.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
02:09 | 2023-08-03
03/08/2023 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى الطالب الذي احتل المرتبة الأولى في امتحانات فرع علوم الحياة
Lebanon 24
تعرفوا إلى الطالب الذي احتل المرتبة الأولى في امتحانات فرع علوم الحياة
12:40 | 2023-08-03
03/08/2023 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
05:27 | 2023-08-03
03/08/2023 05:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:28 | 2023-08-03
03/08/2023 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من يوم الإثنين... هذا ما سيقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24
إبتداءً من يوم الإثنين... هذا ما سيقوم به مصرف لبنان
05:07 | 2023-08-03
03/08/2023 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:47 | 2023-08-04
رغم كل التهم الموجّهة إليه.. ورقة رابحة بيد ترامب غائبة عن كثيرين ما هي؟
01:41 | 2023-08-04
هجرة في "اسرائيل"... ما علاقة "الاصلاح القضائي"؟
01:33 | 2023-08-04
بعد هجوم زوارق كييف المسيّرة على مرفأ روسي.. الكشف عن السفينتين اللتين تصديتا
01:15 | 2023-08-04
الكنائس الموالية لروسيا... كيف يتعامل معها الاوكرانيون؟
00:55 | 2023-08-04
بعد تقديم حزمة أسلحة أميركية لتايوان.. هكذا علقت كوريا الشمالية
00:54 | 2023-08-04
حرب الموانئ تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا في آخر التفاصيل؟
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
04/08/2023 09:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
04/08/2023 09:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
04/08/2023 09:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24