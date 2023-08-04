مسيّرات حاولت استهداف مواقع للجيش السوري.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع

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أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء أمس الخميس ان القوات المسلحة دمرت طائرتين مسيرتين وأسقطت ثلاثة أخرى أطلقتها "تنظيمات إرهابية".وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن المسيرات كانت تحاول الاعتداء على وحدات عسكرية في ريف حلب الشمالي والغربي.وأضافت أن القوات المسلحة ردت على هذه التنظيمات باستهداف مقرات قيادتها وأوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوفها.وشهد شهر آذار الماضي مقتل خمسة جنود سوريين وخمسة مقاتلين في "هيئة تحرير الشام"، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة، في اشتباكات في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.ودارت المعارك بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام التي تسيطر مع فصائل معارضة أخرى أقل نفوذا على نحو نصف محافظة إدلب (شمال-غرب) وعلى محاور محاذية للمحافظات المجاورة، خصوصا حلب.(سكاي نيوز)