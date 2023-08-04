رشت الملح في عينيه.. كشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل الطفل موسى وهذا ما قاله شقيقه (فيديو)

في جديد القضية التي هزت العراق، نشرت مديرية شرطة مكافحة الإجرام في بغداد، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر اعترافات امرأة بقتل ابن زوجها ضربا بعد تعذيبه لأيام، فيما قال مدير مكافحة الإجرام في العاصمة إن هناك إجراءات قانونية ستتخذ أيضا بحق والد الطفل.



وتتعلق القضية بمقتل الطفل "موسى" صاحب الأعوام العشرة، والتي أثارت ضجة كبيرة في البلاد لبشاعتها.



وكُشف عن القضية أول مرة بعد النشر عن وفاة الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ظهر فيديو للطفل داخل ما يبدو مركزا للشرطة، وهو يروي أنه تعرض للضرب والكي بالنار، وتظهر عليه آثار سوء التغذية.



ومن غير المعروف سبب عدم تدخل السلطات آنذاك لإنقاذه، كما أن بيان وزارة الداخلية ومقطع الفيديو الذي نشرته مديرية مكافحة الإجرام لم يشر إلى هذه الحادثة.



وقال ناشرو الفيديو إن الطفل هرب إلى مركز شرطة محاولا الخلاص من التعذيب، لكن موقع "الحرة" لم يستطع تأكيد هذه التصريحات.

تخيلوا الطفل #موسى_ولاء هرب لمركز الشرطة أسبوع قبل وفاته، مركز الأمن شاف على جسم الطفل كدمات، اثار تعذيب، عض، نزع أسنان، حروق بالنار .. الحل اللي قدموه؟ اخدوه لجمعيات الاطفال؟ لا ، رجعوه للاهل! بضمان عدم تعرض! اهل واصلين لهالمستوى من الظلم توقيع راح يوقفهم؟!ودون حساب الاهل! https://t.co/DKKV6D2Z8b pic.twitter.com/Q9ICdsCUbz — Abood Shuobaki 🐍 (@abed_shoubaki) July 27, 2023 Advertisement

ويظهر في الفيديو رجال بملابس الشرطة العراقية يسألون موسى عن جروحه الظاهرة عليه.





وفي اعترافاتها، تقول زوجة الأب إنها ضربت الطفل عدة مرات بخشبة وسكين ومغرفة طعام معدنية، كما يظهر أنها اعتادت ضربه بشدة، وقالت أيضا إنها حطمت زجاج باب برأسه قبل وفاته بأيام.



ونشرت الشرطة أقوال شقيق المتوفي، وهو طفل أيضا، يقول إن زوجة الأب قامت بوضع الملح في عيني موسى، وأجبرته على ابتلاع كميات من الملح، وهددته، في حال تقيأ، بأنه "سيكون مجبرا على ابتلاع القيء"، قبل أن تقوم بكي يديه بالنار، وضربه حتى فقد الوعي، قبل أن يتوفى لاحقا.



وقال شقيق موسى إن زوجة الأب كانت تمنع الطعام عن موسى، وأن والده لم يكن يتدخل للدفاع عنه وإنما "كان يشارك في الضرب أحيانا".



وأشار إلى أن زوجة أبيه كانت تكره والدته بشدة، وأنها لم تكن تعامل أبناءها مثلما عاملته وشقيقه، مطالبا بتطبيق حكومة الإعدام بحقها.



وأضاف أنها كانت تعمد لجعله يرتدي ملابس شتوية طويلة الأكمام لإخفاء آثار الضرب حينما يذهب إلى المدرسة.



وفي مقابلة معه، قال والد الطفل إنه كان يلاحظ آثار الضرب أحيانا لكنه كان يعزوها إلى "اللعب".



وقال مدير مكافحة إجرام بغداد، اللواء خالد عبود بداي، إن هناك قضية جنائية ستحرك ضد والد الطفل أيضا، الذي قال إنه "لم يبد آثار حزن على وفاة ابنه".(الحرة)



