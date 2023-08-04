روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أسقطت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، كانت تحاول شن هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم.



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وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات بدون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي المنتشرة. وتم قمع 3 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية". وقالت الوزارة في بيان: "تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي في الليلة الماضية لشن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات بدون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي المنتشرة. وتم قمع 3 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية".

وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار. (سبوتنيك)