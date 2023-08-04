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عربي-دولي

عواقب خطرة جداً للانقلاب ... هذا ما اعلنه الرئيس النيجري

Lebanon 24
04-08-2023 | 00:40
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قال الرئيس النيجري محمد بازوم في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ليل الخميس، إنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

ودعا بازوم "الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري".
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"التزام" أميركي بإعادة بازوم إلى السلطة


• قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الأربعاء.

• وفق الخارجية الأميركية، فإن بلينكن أبلغ بازوم بأن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر".

• لدى الولايات المتحدة نحو ألف جندي منتشرين في البلاد في إطار عمليات مكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

المجلس العسكري يلغي اتفاقيات تعاون مع فرنسا

• أفاد المجلس العسكري في النيجر اليوم الجمعة، بأنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا بعد الإطاحة بالرئيس بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

• ذكر أحد أعضاء المجلس العسكري بأنه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

• تعهد المجلس العسكري في بيان بالرد "فورا" على "أي عدوان" خارجي.

• أنهى المجلس أيضا مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

• لفرنسا بين ألف و1500 جندي في النيجر للمساعدة في مواجهة تمرد تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.(سكاي نيوز عربية) 
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