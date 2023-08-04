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عربي-دولي

حرب الموانئ تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا في آخر التفاصيل؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 00:54
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شنت أوكرانيا، فجر الجمعة، أول هجوم لها على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد يومين من استهداف موسكو ميناء أوديسا الأوكرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو أصوات انفجارات وإطلاق نار في ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، كما أظهرت مقاطع أخرى لحظة تدمير ما بدا أنه زورق مسيّر.
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ويعد هذا أول هجوم أوكراني على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.
 
بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين، مؤكدة تدميرهما، بينما قال الحاكم الإقليمي الروسي، فينيامين كوندراتييف، إنه لا توجد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الأوكراني.


وذكرت الجهة المسؤولة عن تحميل لناقلات بالنفط في ميناء نوفورسيسك، أن الميناء أوقف مؤقتا حركة جميع السفن، وفق "رويترز". وأضافت أن مرافقه لم تصب بأي أضرار وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.
 
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت، ونشرها موقع "أسترا" الإلكتروني الإخباري الروسي حركة السفن قبالة الساحل، وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.
 
كذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت، هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم، مشيرة الى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم الجمعة، واعترضت 3 طائرات أخرى من النوع نفسه باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

وفي 2 آب الجاري، شنت روسيا هجوما على ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية.

وقالت كييف إن الهجوم الذي تم بطائرات مسيّرة أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء أوديسا وبنيتها التحتية الصناعية.

وجاء هذا الهجوم مع تصاعد الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وطالت هذه الهجمات منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه. (سكاي نيوز)
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