بعد تقديم حزمة أسلحة أميركية لتايوان.. هكذا علقت كوريا الشمالية

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أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية اليوم الجمعة ان بيونغ يانغ انتقدت تقديم حزمة أسلحة أميركية لتايوان واتهمت الولايات المتحدة بأنها تدفع التوترات في المنطقة إلى "نقطة إشعال حرب أخرى".وكشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات لتايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار يوم الجمعة بينما أقر الكونغرس تقديم أسلحة تصل قيمتها لمليار دولار إلى الجزيرة في موازنة عام 2023.ماذا جاء في بيان بيونغيانغ بشأن حزمة الأسلحة الأميركية لتايوان؟وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال ماينجيونج ريم المدير العام لإدارة الشؤون الصينية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الخطة "استفزاز عسكري وسياسي خطير وانتهاك صارخ" لمبدأ الصين الواحدة.وقال البيان "إنها النية الأميركية الشريرة لتحويل تايوان إلى قاعدة متقدمة ضد الصين وخندق على خط المواجهة لتنفيذ استراتيجيتها لردع الصين".أضاف البيان "منطقة آسيا والمحيط الهادي بما فيها شبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان ليست مسرحا للنشاط العسكري الأميركي ولا موقعا لتجارب الحرب".وحذر البيان الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن غاليا لاستفزاز المصالح الأساسية للصين". (سكاي نيوز)