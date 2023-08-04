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عربي-دولي

بعد هجوم زوارق كييف المسيّرة على مرفأ روسي.. الكشف عن السفينتين اللتين تصديتا

Lebanon 24
04-08-2023 | 01:33
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أعلن عمدة مدينة نوفوروسيسك الروسية أندريه كرافشينكو، أن سفينتي "أولينغورسكي غورنياك" و"سوفوروفيتس" الحربيتين صدتا هجوم زوارق كييف المسيرة على مرفأ المدينة فجر اليوم الجمعة.
 
 
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الجمعة تدمير زورقين مسيّرين أوكرانيين هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود وإسقاط عشر مسيرات أوكرانية استهدفت القرم، دون وقوع إصابات أو أضرار.

كما أحبطت الدفاعات الروسية ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.(روسيا اليوم)



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