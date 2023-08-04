بعد هجوم زوارق كييف المسيّرة على مرفأ روسي.. الكشف عن السفينتين اللتين تصديتا

أعلن عمدة مدينة نوفوروسيسك الروسية أندريه كرافشينكو، أن سفينتي "أولينغورسكي غورنياك" و"سوفوروفيتس" الحربيتين صدتا هجوم زوارق كييف المسيرة على مرفأ المدينة فجر اليوم الجمعة.

Advertisement

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الجمعة تدمير زورقين مسيّرين أوكرانيين هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود وإسقاط عشر مسيرات أوكرانية استهدفت القرم، دون وقوع إصابات أو أضرار.



كما أحبطت الدفاعات الروسية ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.(روسيا اليوم)







