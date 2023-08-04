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عربي-دولي
"معارك بحر دار"... عائلات سودانية عالقة عند الحدود الأثيوبية
Lebanon 24
04-08-2023
|
02:14
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أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف، إيقاف إجراءات السفر إلى إثيوبيا المجاورة عبر معبر القلابات الحدودي، وذلك بسبب استمرار المواجهات العنيفة في إقليم بحر دار الإثيوبي منذ نحو يومين بين "مجموعة فانو الأمهرية وقوات ليوهايلي الخاصة والجيش الإثيوبي".
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وقد أدى قرار المنع إلى تزاحم أكثر من ٥٠٠ أسرة أصبحت عالقة عند معبر القلابات.
وأكد مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء مدثر حسب الرسول، لوسائل إعلام محلية، أن توقف عمل إجراءات السفر عبر البر بمعبر القلابات، قد جاء "حفاظا على سلامة أرواح" المواطنين والأجانب العابرين إلى إثيوبيا.
وأوضح أنه تم إخطار القنصلية الإثيوبية والسلطات بهذا القرار حتى تتم إتاحة الفرصة للسلطات هناك في احتواء حالة الاضطراب التي يشهدها إقليم بحر دار المجاور لولاية القضارف.
وتمكنت مليشيات فانو وقوات ليوهايلي الخاصة من السيطرة على منطقة مراوي الأمهرية التي تبعد ٣٠ كيلومترا جنوب شرق بحر دار، فيما لازالت المعارك بالأسلحة الثقلية مستمرة في منطقة أزوزو التي تقع بين مدينتي قندر وبحر دار عبر الأسلحة.
وأعلنت مليشيات فانو حالة التعبئة والاستنفار للاستمرار في القتال وإغلاق كل الطرق التي تؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.(الحرة)
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