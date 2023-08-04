Advertisement

عربي-دولي

بعد هجوم كييف.. ما هو حال أنابيب بحر قزوين؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1094335-638267410552032985.jpg
Doc-P-1094335-638267410552032985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "كونسورتيوم أنابيب بحر قزوين"، سلامة البنية التحتية لخطوطه في مرفأ نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، واستمرار ضخ النفط للناقلات بشكل طبيعي بعد صد هجوم قوات كييف الإرهابي.

وقالت الشركة في بيان: "شحن النفط مستمر بشكل طبيعي إلى الناقلات الراسية، حيث لم تتعرض البنية التحتية لشبكة أنابيبنا لأي أضرار" بعد صد اعتداء قوات كييف الإرهابي، مؤكدة أنها "حظرت حركة السفن في ميناء نوفوروسيسك مؤقتا لضرورات أمنية".
Advertisement

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "قوات كييف حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة".

وأشارت إلى أن الدفاعات الروسية أحبطت ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2023-08-04
05:30 | 2023-08-04
04:46 | 2023-08-04
04:20 | 2023-08-04
04:05 | 2023-08-04
03:51 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24