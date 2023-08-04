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عربي-دولي

قتل زوجته وممرضة وأخريات.. هذا مصير "سفاح" فلوريدا

Lebanon 24
04-08-2023 | 03:30
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نفذت السلطات الأميركية حكم الإعدام في سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى، بحقنة مميتة، أمس الخميس، في ولاية فلوريدا، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.

في التفاصيل، نفّذ الحكم في جيمس بارنز الرجل البالغ من العمر 61 عاماً، الذي لم يسع لوقف تنفيذ العقوبة في سجن فلوريدا وفق محطات تلفزيونية.
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"بانتظار تنفيذ الإعدام"
وكان بارنز يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، عندما أقر باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر، البالغة من العمر 41 عاما في 1988.

وحكم عليه بالإعدام في 2007 في جريمة قتل ميلر.

إلى ذلك، أجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقرّ بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.

وانتشرت تفاصيل جرائمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وكالات الأخبار حتى جرت تسميته بـ"سفاح فلوريدا".(العربية)

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