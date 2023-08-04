Advertisement

عربي-دولي

وضع إسرائيل في "خطر".. الإستخبارات تطلقُ تحذيرات عاجلة وهذا ما قيلَ عن الحرب

Lebanon 24
04-08-2023 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1094353-638267433051326419.jpg
Doc-P-1094353-638267433051326419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتزايد التحذيرات في المحافل الإسرائيلية بشكل متواصل؛ من التداعيات الأمنية الخطيرة التي تسببها الأزمة الداخلية على أمن "إسرائيل" ووضعها الاستراتيجي.

وأصدر معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي "إخطاراً عاجلاً"، حذر فيه من "تعرض أمن إسرائيل للخطر بسبب الأزمة الداخلية"، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" في مقالٍ لها نُشر مؤخراً.
Advertisement

بدورها، أكدت شعبة الاستخبارات الإسرائيلية "أمان، أنَّ "الردع الإسرائيلي تآكل، وأن احتمالات الحرب أعلى مما كانت في كل نقطة زمنية منذ صيف 2006، تاريخ اندلاع حرب مع لبنان".

كذلك، حذر رؤساء أركان سابقون من أنَّ الوضع الاستراتيجي لإسرائيل أخطر مما كان منذ خريف 1973، لأنَّ تعاظم قوة المحور الراديكالي في السنوات الأخيرة، والتفكك الداخلي لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، يخلقان لدى أعداء إسرائيل إحساساً بأن بوابات السماء فتحت، وحانت اللحظة"، على حد وصفها.
 
وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنه في نظر المرشد الإيراني السيّد علي خامنئي والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، فإن ما يتبين الآن هو أنّ إسرائيل هي بالفعل أوهن من بيت العنكبوت، مشيرة إلى أنّه وسط الانشقاق الداخلي الذي يشلها، فإن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها.

ورأت الصحيفة أنَّ المخرج من هذا الوضع المتردي يتمثل في تشكيل "حكومة طوارئ؛ حكومة وحدة صهيونية تؤدي إلى إجماع واسع في الموضوع النظامي، مصالحة داخلية وتعاظم قوة مانع للحرب"، وتابعت: "إنّ دوامة الكراهية والتحريض وحرب القبائل، لا تسمح لإسرائيل بأن تقوم بعملها، وصراع نتنياهو وباراك الداخلي يعرض كل شيء للخطر، ويعرضان الأمن القومي والإسرائيلي للاهتزاز". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2023-08-04
05:30 | 2023-08-04
04:46 | 2023-08-04
04:20 | 2023-08-04
04:05 | 2023-08-04
03:51 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24