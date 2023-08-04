شويغو يعاين سلاحا غربيا اغتنمته القوات الروسية.. تعرفوا إليه

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو، عاين خلال تفقده قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في لوغانسك أسلحة غربية اغتنمتها قوات "المركز"، بينها عربة CV-90 السويدية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن العربة السويدية أعطبت بقذيفة RPG7، وتابعت: "خلال استعراض الأسلحة المغتنمة، لفت قائد قوات "المركز" أندريه موردفيتشيف انتباه وزير الدفاع إلى افتقار المدرعات التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا لقطع الغيار اللازمة لصيانتها، مما يجعل مستحيلا إصلاحها في ظروف القتال الميدانية".وبين العيوب الأخرى في المدرعة السويدية، أشار موردفيتشيف إلى ضعف غزارتها النارية حيث تطلق 3 مخازن ذخيرة في كل منها 8 قذائف، وبعد ذلك يجب تلقيمها من جديد خلال دقيقة كاملة وهذا وقت قصير في ظروف الميدان.وأضاف أنها لا تحتوي على نظام توجيه آلي، ومرتفعة نسبيا عن الأرض مما يجعل إصابتها أسهل بكثير قياسا بالعربات والدبابات الروسية.(روسيا اليوم)