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عربي-دولي

"حرب الكبتاغون".. القبض على أكبر شبكة لتجارة المخدرات في العراق

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:05
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وجهت الأجهزة الأمنية العراقية ضربة جديدة، بالقبض على أكبر شبكة لتجارة المخدرات، شمالي البلاد.

ويتفاءل خبير أمني عراقي في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية" بنتائج هذه الضربات المتلاحقة لتجارة المخدرات التي يساويها بالإرهاب، موضحا أسباب تحول بلاده في السنوات الأخيرة لمكان يسهل فيه الترويج لهذه الآفة.
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ووفق بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الخميس، فإن قوة من مكافحة المخدرات نفذت وبإشراف محكمة تحقيق الكرخ الأولى "عملية نوعية أمنية استباقية في محافظة دهوك، بالتنسيق مع مكافحة مخدرات أربيل، وبجهد أمني عالي المستوى، أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات شديد الخطورة على أمن المجتمع".

وضبط بحوزة المقبوض عليه حبوب مخدرة نوع كبتاغون تزن (236.476) كيلو غرام ومادة الأفيون المخدرة تزن (35.755) كيلو غرام.

كيف راجت المخدرات في العراق؟
حول كيفية تحول المخدرات إلى ملف لا يقل خطورة عن الإرهاب في العراق، يقول الخبير الأمني العراقي، مخلد حازم الدرب، لموقع "سكاي نيوز عربية":العراق كان عبارة عن ممر هامشي لتجارة المخدرات، لكنه بفعل عدة عوامل تحول مؤخرا إلى أرض خصبة للترويج والتعاطي، وفي بعض الأحيان تصنيع المواد المخدرة."

أضاف: "جاء ذلك نتيجة خلل متراكم في الحدود، واستغله تجار المخدرات في فترة من الفترات، وباتوا يهربون المخدرات عبر منافذ غير رسمية من دولة لأخرى عبر العراق، وأحيانا يعملون بالتجارة في الداخل."

وتأتي عملية ضبط شبكة المخدرات في شمالي العراق بعد أسبوعين من ضبط مصنع لإنتاج أقراص مخدر الكبتاغون بمحافظة المثنى جنوبا، تموز الماضي، وذلك لأول مرة في البلاد.(سكاي نيوز)

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