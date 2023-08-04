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عربي-دولي

من دون لقاء قائد الانقلابيين... وفد "إيكواس" يغادر النيجر

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:20
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غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي وصل إلى نيامي، مساء الخميس، لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، هذا البلد بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلابيين، على ما أفاد أحد أعضائه الجمعة.
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وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "مبعوثي إيكواس غادروا"، ليل الخميس الجمعة، ولم يلتقوا لا قائد العسكريين الذين استولوا على السلطة، الأسبوع الماضي، الجنرال عبدالرحمن تياني، ولا الرئيس (المحتجز من قادة الانقلاب) محمد بازوم".

كان وفد من "إيكواس" قد وصل مساء الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد أكثر من أسبوع على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية قبل الرحلة أن وفد "إيكواس" بقيادة رئيس الدولة النيجيري السابق، عب السلام أبو بكر، سـ "يلتقي الانقلابيين في النيجر لعرض طلبات قادة الجماعة".

وفرضت "إيكواس" عقوبات صارمة على نيامي وأمهلت منفذي الانقلاب حتى، الأحد، لإعادة الرئيس المنتخب بازوم الذي أطيح في 26 يوليو، إلى منصبه، ملوحة باستخدام "القوة".

وقالت المنظمة الإقليمية التي علقت خصوصا التعاملات المالية مع النيجر، إنها تستعد لاحتمال التدخل عسكريا، لكنها شددت على أن ذلك يبقى "الخيار الأخير المطروح على الطاولة". (الحرة) 
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