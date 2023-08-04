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عربي-دولي

تعتبر قاعدة رئيسة للعمليات العسكرية بالساحل الإفريقي.. ضغوطات أميركية للإفراج عن بازوم

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:46
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في آخر تطورات الانقلاب في النيجر، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم.

دعوات بايدن جاءت بعد اتصال بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومحمد بازوم الذي أكد فيه بلينكن على أن دعم واشطن لحكومة النيجر المنتخبة مستمر.
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في المقابل، شدد قائد المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني، على أن المجلس لن يرضخ لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

على الأرض، شهدت العاصمة نيامي ومناطق أخرى مظاهرات بمناسبة ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، فيما أعلنت فرنسا اكتمال عملية إجلاء رعاياها من البلاد.

في هذا الإطار، قال الدبلوماسي الأميركي السابق كاميرون هيوم انه  يمكن أن يتم التعاون مع جيران النيجر، ولا يجب أن تعمل أميركا في هذا الصدد مع الأوروبيين بل مع الأفارقة.

النيجر القواعد العسكرية الأجنبية
وتنشر مجموعة من الدول الغربية قواتها في النيجر على رأسها فرنسا والولايات المتحدة. وتقول تلك الأطراف إن تلك القوات تواجه التنظيمات الارهابية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

3200 جندي أجنبي
وتعد النيجر قاعدة رئيسة للعمليات العسكرية في الساحل الإفريقي، إذ تحتضن قواعد عسكرية لعدة دول غربية. خاصة عقب الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو. ويقدر عدد الجنود الغربيين هناك بنحو ثلاثة آلاف ومئتي جندي، على رأسها:

1500 جندي فرنسي
القوات الفرنسية... إذ وافقت النيجر العام الماضي على إعادة نشر مئات الجنود الفرنسيين الذين انسحبوا من مالي ويبلغ عدد القوات الفرنسية اليوم هناك نحو 1500 جندي.

أكثر من 1000 جندي أميركي
بالإضافة إلى الفرنسيين تنشر الولايات المتحدة أكثر من ألف جندي في مناطق مختلفة من أهمها العاصمة نيامي. .(سكاي نيوز)


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