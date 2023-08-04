إثيوبيا تعلن حالة طوارئ

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أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية اليوم الجمعة حالة الطوارئ، بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية في منطقة أمهرة بشمال البلاد.وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد: "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي".لكن البيان لم يوضح ما اذا كانت "حالة الطوارئ" تطبق على منطقة أمهرة او كل أنحاء البلاد.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا على خلفية استمرار المواجهات في إقليم بحر دار المحازي بين فانو الأمهرية وقوات ليوهايلي الخاصة. (روسيا اليوم)