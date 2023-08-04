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عربي-دولي

روسيا تمتلك 3 أوراق رابحة... هل يتوقف الهجوم الأوكرانيّ المضاد؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 07:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"ن أنّ صحيفة "La Repubblica" أشارت إلى امتلاك روسيا ثلاث أوراق رابحة ومهمة جدّاً تضمن لها هزيمة أوكرانيا وحلفائها.

وكتبت الصحيفة: "تباطأ الهجوم الأوكراني ويُعبّر الغرب عن مخاوفه من توقف هذا الهجوم في غضون شهر، حيث لدى روسيا دفاعات قوية وتكتيكات فعالة، في حين لم تتعلم القوات الأوكرانية كيفية إدارة العمليات العسكرية واسعة النطاق".
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ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج الهجوم المضاد تثير قلقا متزايدا في أوكرانيا والدول الحليفة لها، حيث تُعبّر هذه الدول عن مخاوفها من أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من طرد الروس من الأراضي التي سيطروا عليها، الأمر الذي سيخلق وضعا عسكريا وسياسيا صعبا لكييف وحلفائها.

وأضافت: "السيناريو الكارثي قد يبدو على النحو التالي: تأجيل زحف القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم حتى الربيع المقبل مما سيسمح لروسيا بتعزيز مواقعها بشكل أكبر".

وتابعت الصحيفة أنه إذا لم تتمكن القوات الأوكرانية من فرض سيطرتها على مدينتي ماريوبول وميليتوبول حتى منتصف أيلول المقبل، سيكون للكرملين الكثير من الوقت لتقسيم حلفاء زيلينسكي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه إذا بدأت الدوائر الدبلوماسية بحث إعلان هدنة مع روسيا على الطريقة الكورية، سيتم تجميد المواجهة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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